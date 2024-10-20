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Пожар в СНТ Магнитогорска унес жизни двух человек

Баня загорелась из-за нарушений правил безопасности.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Два человека погибли в ночном пожаре на территории Магнитогорска. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в садовом товариществе «Строитель-6», горела баня. К моменту прибытия первых расчетов строение было полностью охвачено огнем.

«В результате воздействия дыма и огня погибли два человека», — уточняют в пресс-службе регионального ведомства.

В скором времени пожар был ликвидирован на площади 48 квадратных метров. Предварительная причина ЧП — нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.

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МЧС