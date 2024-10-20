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Частично расселенный дом вспыхнул в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ночь на 20 октября сгорел частично расселенный восьмиквартирный дом, расположенный на улице Карельской.

О пострадавших не сообщается.

«На площади 50 квадратных метров повреждены: внутренняя отделка, перекрытие между 1-м и 2-м этажами, перегородки, домашнее имущество частично расселенного 8-ми квартирного дома», — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Огонь тушили 11 пожарных при поддержке 4 единиц техники.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге десять человек эвакуировались из-за пожара в пятиэтажном жилом доме на улице 22 Партсъезда.

Около двух часов дня загорелась одна из квартир на 2-м этаже дома. Огонь повредил домашнее имущество на площади 1 квадратного метра.

пожары