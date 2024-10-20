В Турции похоронили погибшую россиянку

Компетентные органы Турции устанавливают причину гибели россиянки Караджа, сообщили ранее РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.
«В Орду состоялись похороны Маргариты Караджа, причина смерти которой пока не установлена. В церемонии участвовали родственники погибшей из Орду и России, местные жители, глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар», — сообщает газета.
Пастор протестанской церкви Орду прочитал молитву на похоронах, после этого женщину похоронили на кладбище Хатипли, уточняет издание.
12 октября в посольство РФ обратилась дочь росгражданки Маргариты Караджа с просьбой оказать содействие в розыске ее матери, проживающей в городе Орду и являющейся гражданкой России и Турции. 8 октября Караджа ушла из дома в неизвестном направлении. Поисками пропавшей занималась турецкая полиция и волонтеры по заявлению мужа, гражданина Турецкой Республики. 15 октября тело пропавшей было обнаружено в районе Пирахмет/Алтынорду провинции Орду.