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В Турции похоронили погибшую россиянку

СТАМБУЛ, 20 окт — РИА Новости. Похороны россиянки Маргариты Караджа, тело которой обнаружили во вторник, состоялись в турецкой провинции Орду, сообщает местная газета Orducu.

Источник: © РИА Новости

Компетентные органы Турции устанавливают причину гибели россиянки Караджа, сообщили ранее РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.

«В Орду состоялись похороны Маргариты Караджа, причина смерти которой пока не установлена. В церемонии участвовали родственники погибшей из Орду и России, местные жители, глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар», — сообщает газета.

Пастор протестанской церкви Орду прочитал молитву на похоронах, после этого женщину похоронили на кладбище Хатипли, уточняет издание.

12 октября в посольство РФ обратилась дочь росгражданки Маргариты Караджа с просьбой оказать содействие в розыске ее матери, проживающей в городе Орду и являющейся гражданкой России и Турции. 8 октября Караджа ушла из дома в неизвестном направлении. Поисками пропавшей занималась турецкая полиция и волонтеры по заявлению мужа, гражданина Турецкой Республики. 15 октября тело пропавшей было обнаружено в районе Пирахмет/Алтынорду провинции Орду.