В Турции похоронили погибшую россиянку

12 октября в посольство РФ обратилась дочь росгражданки Маргариты Караджа с просьбой оказать содействие в розыске ее матери, проживающей в городе Орду и являющейся гражданкой России и Турции. 8 октября Караджа ушла из дома в неизвестном направлении. Поисками пропавшей занималась турецкая полиция и волонтеры по заявлению мужа, гражданина Турецкой Республики. 15 октября тело пропавшей было обнаружено в районе Пирахмет/Алтынорду провинции Орду.