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Мужчина выпал из окна при пожаре в Ростове-на-Дону

Житель Ростова попал к медикам после падения из окна во время пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону при пожаре пострадал 42-летний мужчина. Он выпал из окна, спасаясь от огня, и в итоге получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Тушение на 20 кв. метрах вели прошедшей ночью в многоэтажке на улице Волкова. Пострадавшего передали медикам, — сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло на четвертом этаже. Предварительно, ростовчанин уснул с непотушенной сигаретой, и после этого вспыхнуло пламя.

Напомним, ранее в Каменске-Шахтинском 76-летняя женщина лишилась дома из-за неосторожного курения.

Жителям Дона напоминают: нельзя курить лежа и в сонном состоянии. Рядом всегда должна быть пепельница. Также всем советуют установить дома пожарный извещатель, который реагирует на дым.