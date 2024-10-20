Мужчина выпал из окна при пожаре в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону при пожаре пострадал 42-летний мужчина. Он выпал из окна, спасаясь от огня, и в итоге получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Тушение на 20 кв. метрах вели прошедшей ночью в многоэтажке на улице Волкова. Пострадавшего передали медикам, — сообщили в ведомстве.
Возгорание произошло на четвертом этаже. Предварительно, ростовчанин уснул с непотушенной сигаретой, и после этого вспыхнуло пламя.
Напомним, ранее в Каменске-Шахтинском 76-летняя женщина лишилась дома из-за неосторожного курения.
Жителям Дона напоминают: нельзя курить лежа и в сонном состоянии. Рядом всегда должна быть пепельница. Также всем советуют установить дома пожарный извещатель, который реагирует на дым.