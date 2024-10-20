Гострудинспекция расследовала несчастный случай на производстве в Волгограде

В Волгоградской области Гострудинспекция провела расследование в связи с несчастным случаем на предприятии, где покалечился работник. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Роструда, в одной из организаций по производству инструментов и приборов для навигации случилось ЧП. Проверку своевременно не провели.