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Гострудинспекция расследовала несчастный случай на производстве в Волгограде

В Волгограде на предприятии покалечился работник.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области Гострудинспекция провела расследование в связи с несчастным случаем на предприятии, где покалечился работник. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Роструда, в одной из организаций по производству инструментов и приборов для навигации случилось ЧП. Проверку своевременно не провели.

— По результатам расследования государственным инспектором труда было составлено заключение, которым данный несчастный случай признан связанным с производством, — уточнили в ведомстве.

Работодателю выдали предписание с требованием оформить несчастный случай и предпринять все меры для устранения нарушений.