В Челябинске патрульные полицейские задержали наркокурьера

В ГУ МВД России по Челябинской области рассказали о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 30 и статьи 228 УК РФ. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Также в полицейском главке напомнили южноуральцам о том, что в регионе проводится акция «Сообщи, где торгуют смертью». О распространении наркотиков можно сообщить по номерам телефонов 02/102/112, либо обратиться лично в ближайший районный отдел.