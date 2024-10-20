Лесничего из Пензенской области, застрелившего истощённого медвежонка, требуют отстранить от работы

Как рассказали местные, Александр ведёт себя непрофессионально и превышает свои обязанности. Мужчина, утверждают жители, большой любитель охоты.
В полиции сообщили нам, что зверя расчленили. Трофейную голову хотели повесить на стену. После скандала её так и не нашли. Тело погибшего животного на экспертизе.
Поступок лесничего осудила группа охотников Пензенской области. Они хотят положить конец беспределу и готовятся писать обращение на имя министра лесхоза. Охотники уверяют, что по закону Александр не имел права производить стрельбу в населённом пункте, к тому же убитый бурый медвежонок — вид, находящийся под угрозой исчезновения, а также внесён в Красную книгу Пензенской области ещё в 2005 году. Александра требуют отстранить от работы, также хотят, чтобы его действиям дали справедливую оценку.
Ранее мы писали, что истощённого медвежонка застрелили из карабина в Пензенской области. Днём 12 октября в село Устье забрёл медвежонок, который был сильно истощён, искал еду и воду. На местных зверёк не кидался и даже не трогал кур, которые бродили от него в нескольких метрах.