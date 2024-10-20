Лесничего из Пензенской области, застрелившего истощённого медвежонка, требуют отстранить от работы

Поступок лесничего осудила группа охотников Пензенской области. Они хотят положить конец беспределу и готовятся писать обращение на имя министра лесхоза. Охотники уверяют, что по закону Александр не имел права производить стрельбу в населённом пункте, к тому же убитый бурый медвежонок — вид, находящийся под угрозой исчезновения, а также внесён в Красную книгу Пензенской области ещё в 2005 году. Александра требуют отстранить от работы, также хотят, чтобы его действиям дали справедливую оценку.