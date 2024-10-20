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Автомобиль опрокинулся после столкновения с тягачом на минской МКАД

Легковой автомобиль опрокинулся на МКАД после столкновения с тягачом.

Источник: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Утром 20 октября в Минске произошло ДТП на 29-м километре МКАД, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Информируют, что по предварительной информации около 9:10 31-летний водитель седельного тягача «MAN» двигался по внутреннему кольцу МКАД. И в районе 29-го километра при перестроении не убедился в безопасности своего маневра.

В итоге тягач столкнулся с автомобилем «Volkswagen». Легковая машина после столкновения опрокинулась.

Сообщается, что 55-летний водитель «Volkswagen» получил телесные повреждения и был доставлен в клинику для обследования.