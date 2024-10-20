В Вильнюсе подожгли здание Минобороны Литвы

По подозрению в поджоге задержали литовца 1984 года рождения, он вел себя «неадекватно». Полиция считает, что здание Минобороны не единственный объект, который он успел поджечь за этот день, так как правоохранители получили за это время сразу несколько сообщений о возгораниях в Вильнюсе.