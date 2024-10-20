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Мастер боёв с камерами наблюдения разгромил подъезд многоэтажки в Свердловской области

Мастер боёв с камерами наблюдения и пожарными шкафами разгромил подъезд многоэтажки в Свердловской области. Перед этим он сделал кунг-фу поклон, а после пошёл биться с невидимыми духами.

Источник: Агентство «Москва»

В это время испуганные жильцы боялись выйти в подъезд и звонили в экстренные службы.

Героем инцидента стал житель Берёзовского. Пацанчик в куртке с капюшоном сделал поклон на камеру в лифте, вышел в подъезд, где начал демонстрировать своё кунг-фу всему, что попадалось ему на пути: камерам наблюдения, пожарным шкафам и воздуху. На прощание досталось и лифту. Позднее он извинился перед жителями подъезда и пообещал, что возместит ущерб.

Жители того самого подъезда рассказали SHOT, что, пока незнакомец крушил и разносил всё, что только видел, они долго не могли понять, что происходит. Люди боялись выйти в подъезд и в страхе звонили в экстренные службы.