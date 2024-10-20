«Мои собаки никогда не будут голодными!»: в «Теремке» Натальи Ожерельевой живут 106 собак

Сейчас в «Теремке» Натальи Ожерельевой живут 106 собак. Суть деятельности зоозащитницы не в том, чтобы просто их содержать. Цель — найти для каждого хозяина и дом, а еще — изменить этот мир так, чтобы бездомных животных в нем просто не стало.
Все началось 12 лет назад, когда в семье Натальи появилась собака — маленький пудель Найк. Щенка взяли с сайта бесплатных объявлений, но он оказался больным. Чтобы его выходить, потребовались немало времени и постоянное ветеринарное наблюдение…
«Поэтому постепенно поменялись интересы, окружение, образ жизни, — рассказывает Наталья. — Тогда в нашем городе была только одна зоозащитная группа “Будка”. Я стала им помогать, сначала кормами и деньгами, перевозкой и, окунувшись во все это, была поражена тем количеством бездомных животных, которым требовалась помощь».
Потом в Омске случился скандал с собачьим «лагерем смерти», как прозвали его зоозащитники. Проект был частным, на содержание собак был выигран тендер, но должным образом за ними не ухаживали. Когда срок контракта закончился, животным грозило усыпление. Тогда волонтеры бросили все силы на спасение оставшихся в живых:
«Так у меня появился первый подопечный, породы спаниель. Я как куратор была ответственна за оплату его содержания и дальнейшее пристройство. А вслед за ним появилась вторая собака, третья, тридцатая»…
Остро встал вопрос об их размещении. Первый домашний мини-приют создался во взятом в аренду частном доме. Потом подопечным Натальи стало тесно и там. Зоозащитница арендовала участок в поселке Верхний Карбуш, в бывшем помещении сельхозназнчения утеплили окна, построили вольеры и площадки для выгула. Сейчас в «Теремке» живут 106 собак и 12 кошек.
У Натальи, конечно же, есть команда единомышленников. Анастасия Ивашова решает юридические вопросы. Через руки ветеринарного врача Златы Зозули проходят все новички, бездомышам предоставляются существенные скидки на лечение. Частный дом Златы — это, можно сказать, еще одно мини-отделение приюта. С некоторым оборудованием помогают спонсоры.
У зоозащитной группы «Теремок» есть и свои страницы «Вконтакте». Неравнодушные люди поддерживают с оплатой аренды, лечением животных, расходами на другие срочные нужды.
«Но постов о том, что завтра моим подопечным будет нечего есть, вы не увидите. Потому что помощь сегодня есть, но завтра ее может не быть, а животные хотят кушать всегда, и нужно рассчитывать в первую очередь на себя. Ведь ровно в 8:00 собаки садятся у своих мисок и ждут завтрак. И к этому времени у них должна быть готова сытная мясная каша. А потом еще обед и ужин — все по-домашнему!».
За приютскими собаками за зарплату ухаживает пожилая супружеская пара. Наталья же, чтобы прокормить такую ораву, работает на нескольких работах. Она руководитель, владелица нескольких бутиков, профессиональный гид-экскурсовод. На вопрос, как все успевает, говорит, ничего сложного: обычный тайм-менеджмент и не более 4−5 часов на сон. А еще в доме Натальи частенько гостят на передержке то собаки, то кошки.
«Муж смирился, — смеется она. — Дочке, когда я начала всем этим заниматься, было всего два года. Когда она подросла, то во всем меня поддержала. Будущего зятя мы выбирали с одобрения нашей собаки. Решили — если Найку понравится, значит, хороший человек. Найк одобрил и не ошибся!».
Найк — настоящая волонтерская собака, к «гостям» в доме относится терпимо. Надо на своем диванчике подвинуться — не вопрос. Миску уступить — тоже не проблема.
А недавно на прогулке домашний пудель привел Наталью к почти до смерти изодранной сородичами бродяжке: «Вот, мол, хозяйка, спасай!». Так у «Теремка» стало еще на одну подопечную больше.
Найти каждому «приемышу» любящих хозяев — главная задача зоозащитников. Наталья признает: решаясь завести питомца, люди все-таки чаще предпочитают породистых, но и дворняжки без роду и племени тоже вытягивают счастливый билет. Некоторые даже уезжают заграницу, бывшие омские бездомыши живут в Германии, Канаде, Португалии, Америке.
Но волонтеры с горечью отмечают: меньше бродяжек не становится. На место нашедших новый дом приходят новые.
Жизнь каждого найденыша — это почти всегда большая трагедия. Вот только несколько историй новеньких приюта.
Малыша, милого десятимесячного песика, предали дважды. Первый раз, когда выкинули из дома. Второй — после того как подарили надежду на новую семью. Там Малыш прожил всего три дня. У ребенка новых владельцев открылась аллергия на собак, и щенка просто выставили на улицу. Волонтеры подобрали его в клещах и при смерти. Злата выходила, сейчас Малышу ищут новый дом.
Капа, взрослая овчарка лет пяти, вероятнее всего, жила во дворе на привязи, пока не надоела хозяевам окончательно. Ее вывезли, да так далеко, чтобы не смогла вернуться. Из той своей прошлой жизни собака забрала только любимую игрушку. Резинового кота она сберегла во всех своих скитаниях и не расстается с ним сейчас.
Красивый, мурчащий персиковый Василий когда-то был у хозяйки любимцем. Но женщина умерла. Ее сожитель просто выставил Ваську за дверь. Котейку спасли соседи, пристроив в приют.
А недавно в «Теремок» вернулась Елка. Пять лет назад в лютые крещенские морозы ее подобрали на Чернолучинской трассе. Красивую и добродушную собаку взяла пожилая пара, с ними Елка была любима и счастлива. Но потом умер хозяин, за ним хозяйка. Зная, что дети заниматься собакой не смогут, женщина попросила их исполнить ее последнюю волю — вернуть Елку Наталье.
Что нужно сделать, чтобы безнадзорных животных не стало? У зоозащитников есть ответ: обязательное чипирование, учет, контроль и стерилизация. А еще — изменение сознания людей. Поэтому волонтеры «Теремка» приходят с «Уроками добра» в школы, детские дома и вузы. Рассказывая трогательные истории своих подопечных, учат ребят ответственному отношению к животным. Своим примером меняют мир вокруг себя. Как рассказывает Злата Зозуля, клинику «Амстердам» знают все окрестные ребятишки и не проходят мимо попавших в беду — несут к ней найденных на улице котят и щенят.
Сейчас, чтобы иметь возможность сделать еще больше, зоозащитники регистрируют благотворительный фонд «Тара». Среди множества планов — обустройство приюта по типу контактного зоопарка. Чтобы поближе познакомиться с питомцами и осознанно выбрать себе любимца, мог каждый.
«Мы точно знаем, что если все эти меры будут реализованы, то несчастных бродячих несчастных животных на наших улицах не станет. Пусть не за два года и даже не за пять, но мир вокруг нас обязательно изменится!» — уверена Наталья Ожерельева.
Ну, а пока новые подопечные у зоозащитников «Теремка», к сожалению, появляются регулярно. Вглядитесь в глаза этих животных. Может быть, кто-то из них ждет именно Вас!