«Мои собаки никогда не будут голодными!»: в «Теремке» Натальи Ожерельевой живут 106 собак

«Но постов о том, что завтра моим подопечным будет нечего есть, вы не увидите. Потому что помощь сегодня есть, но завтра ее может не быть, а животные хотят кушать всегда, и нужно рассчитывать в первую очередь на себя. Ведь ровно в 8:00 собаки садятся у своих мисок и ждут завтрак. И к этому времени у них должна быть готова сытная мясная каша. А потом еще обед и ужин — все по-домашнему!».