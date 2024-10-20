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Пожар вспыхнул на территории складского комплекса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошлым вечером произошел пожар на территории складского комплекса, расположенного на улице Черняховского.

В результате пожара на площади 50 квадратных метров была повреждена покрасочная камера.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 2 человека. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

С огнем боролись 33 пожарных и 11 единиц техники.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 19:08 по местному времени. В 19:24 огонь был локализован, а в 19:37 открытое горение ликвидировано.

Как сообщалось ранее, в СНТ № 7 Нижнего Тагила прошлым утром загорелся частный жилой дом, внутри которого находился хозяин. Мужчина погиб, его тело пожарные обнаружили во время разбора завалов.

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