Пожар вспыхнул на территории складского комплекса в Екатеринбурге

В результате пожара на площади 50 квадратных метров была повреждена покрасочная камера.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 2 человека. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
С огнем боролись 33 пожарных и 11 единиц техники.
Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 19:08 по местному времени. В 19:24 огонь был локализован, а в 19:37 открытое горение ликвидировано.
Как сообщалось ранее, в СНТ № 7 Нижнего Тагила прошлым утром загорелся частный жилой дом, внутри которого находился хозяин. Мужчина погиб, его тело пожарные обнаружили во время разбора завалов.