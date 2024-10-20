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Автомобиль опрокинулся на бок после ДТП в центре Астаны

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими случилось в центре Астаны утром 20 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На проспекте Тауелсиздик столкнулись Chevrolet Cobalt и ВАЗ. От удара первый автомобиль опрокинулся на бок.

«Водитель Chevrolet Cobalt, следуя по проспекту Тауелсиздик со стороны улицы Нажимеденова на пересечении с улицей Байтурсынова, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался со встречного направления прямо. От удара Chevrolet Cobalt по инерции опрокинуло на бок».

сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

В результате ДТП водитель Chevrolet Cobalt получил телесные повреждения. Материал в его отношении будет направлен в межрайонный столичный суд по административным правонарушениям для рассмотрения.