Автомобиль опрокинулся на бок после ДТП в центре Астаны

На проспекте Тауелсиздик столкнулись Chevrolet Cobalt и ВАЗ. От удара первый автомобиль опрокинулся на бок.
«Водитель Chevrolet Cobalt, следуя по проспекту Тауелсиздик со стороны улицы Нажимеденова на пересечении с улицей Байтурсынова, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался со встречного направления прямо. От удара Chevrolet Cobalt по инерции опрокинуло на бок».
В результате ДТП водитель Chevrolet Cobalt получил телесные повреждения. Материал в его отношении будет направлен в межрайонный столичный суд по административным правонарушениям для рассмотрения.