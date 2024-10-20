Автомобиль опрокинулся на бок после ДТП в центре Астаны

«Водитель Chevrolet Cobalt, следуя по проспекту Тауелсиздик со стороны улицы Нажимеденова на пересечении с улицей Байтурсынова, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался со встречного направления прямо. От удара Chevrolet Cobalt по инерции опрокинуло на бок».