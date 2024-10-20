Один из пострадавших в аварии на Зелёном проспекте сейчас в тяжёлом состоянии

Со слов очевидцев, водитель автомобиля Mazda на скорости завернул с Зелёного проспекта на Владимирскую улицу, не справился с управлением, снёс людей, которые стояли на перекрёстке и ждали светофор, влетел в отбойник. В салоне сработали подушки безопасности. Ошарашенный водитель сам вышел из авто и молча смотрел на пострадавших. Помогли им прохожие, которые и вызвали оперслужбы.