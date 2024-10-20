В Ростове мужчина пострадал, выпрыгнув из окна горящей квартиры

В многоэтажке загорелась одна из квартир на четвертом этаже. Хозяин жилья не потушил окурок и заснул. Спустя пару минуть вся жилплощадь начала гореть. Когда хозяин проснулся, он уже не мог выйти через входную дверь и выпрыгнул в окно.