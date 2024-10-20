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В Ростове мужчина пострадал, выпрыгнув из окна горящей квартиры

В Ростове-на-Дону 42-летний мужчина пострадал, выпрыгнув из горящей квартиры.

Пламя вспыхнуло в ночь на 20 октября на улице Волкова.

В многоэтажке загорелась одна из квартир на четвертом этаже. Хозяин жилья не потушил окурок и заснул. Спустя пару минуть вся жилплощадь начала гореть. Когда хозяин проснулся, он уже не мог выйти через входную дверь и выпрыгнул в окно.

Для тушения привлекли 8 спасателей на двух автоцистернах. Они потушили огонь на площади 20 квадратов.

В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что мужчина был доставлен в больницу с травмами. В доме пожарного извещателя не было.

пожары