В Ростове мужчина пострадал, выпрыгнув из окна горящей квартиры

Пламя вспыхнуло в ночь на 20 октября на улице Волкова.
В многоэтажке загорелась одна из квартир на четвертом этаже. Хозяин жилья не потушил окурок и заснул. Спустя пару минуть вся жилплощадь начала гореть. Когда хозяин проснулся, он уже не мог выйти через входную дверь и выпрыгнул в окно.
Для тушения привлекли 8 спасателей на двух автоцистернах. Они потушили огонь на площади 20 квадратов.
В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что мужчина был доставлен в больницу с травмами. В доме пожарного извещателя не было.