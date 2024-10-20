Ремонтные бригады на Кубе трижды не смогли перезапустить энергосистему

19 октября президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что на остров движется ураган «Оскар». По его словам, правительство прикладывает усилия для защиты людей и экономических ресурсов. На фоне выхода из строя энергосистемы страны посольство России на Кубе призвало соотечественников сохранять спокойствие и экономить заряд телефона.