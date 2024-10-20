Полиция задержала сына главы Лискинского района Воронежской области

Полицейские задержали сына главы Лискинского района Воронежской области Игоря Кирноса. Об этом господин Кирнос сообщил в своем Telegram-канале. Руководитель райадминистрации заверил, что не пытался влиять на ход расследования и не будет этого делать. Также он добавил, что личные проблемы не повлияют на его работу.