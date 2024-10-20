В Ростове мужчину и женщину поймали с девятью свертками тяжелого наркотика

В Ростове-на-Дону мужчину и женщину поймали при попытке распространения тяжелого наркотика. Об этом сообщили в полиции.
— 44-летний мужчина и 40-летняя женщина пытались распространить запрещенное вещество через тайники на одной из улиц города. У них изъяли девять свертков общей массой 2,59 гр., — рассказали в группе по связям со СМИ УМВД России по городу Ростову-на-Дону.
Как выяснили оперативники, задержанные приобрели партию «бесконтактным путем для дальнейшего сбыта». Теперь возбуждено дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» (п. «г» ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). За такое нарушение закона грозит до 20 лет лишения свободы.
Сейчас задержанные находятся под стражей, ведется следствие.