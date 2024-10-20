В Ростове мужчину и женщину поймали с девятью свертками тяжелого наркотика

— 44-летний мужчина и 40-летняя женщина пытались распространить запрещенное вещество через тайники на одной из улиц города. У них изъяли девять свертков общей массой 2,59 гр., — рассказали в группе по связям со СМИ УМВД России по городу Ростову-на-Дону.