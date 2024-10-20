Следствие пришло к «Открытию»: экс-глава банка обвиняется в выдаче 3-миллиардного кредита самому себе

Кстати, одно из первых уголовных дел о хищениях из банка «ФК Открытие» еще в 2018 году до суда довело УВД по Центральному округу Москвы. Само кредитное учреждение фигурировало в нем в качестве потерпевшей стороны, как и во всех последующих делах, а вот бывшие топ-менеджеры проходили по нему свидетелями. Под суд по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) тогда пошли экс-руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка Дмитрий Посохов и бывшие сотрудники российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев. Как уже рассказывал «Ъ», им вменили манипуляции с принадлежащими банку «ФК Открытие» ценными бумагами, в результате чего у последнего было похищено более 251 млн руб. Другой эпизод касался мошенничества с аргентинскими варрантами (ценными госбумагами) на внебиржевом рынке, купленными банком по заведомо завышенной цене — почти за $214 млн.