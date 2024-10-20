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Мизулина направила обращение в СК из-за избиения подростка в Омске

Мизулина направила обращение в СК из-за массовой драки подростков в Омске.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила обращение в Следственный комитет в связи с массовым избиением подростка в Омске, которое было снято на видео и опубликовано в социальных сетях.

По словам Мизулиной, ранее в сети появилось видео с массовой дракой в Омске.

«Как всегда, выходные не проходят без появления новых видео с драками подростков. В Омске подростки устроили массовую драку, сообщают местные Telegram-каналы. На видео сначала драка, а потом толпой жестоко избивают одного из парней. Якобы поссорились из-за девушки. Направили обращение в Следственный комитет», — сообщила Мизулина в своем Telegram-канале.

СК