Мизулина направила обращение в СК из-за избиения подростка в Омске

«Как всегда, выходные не проходят без появления новых видео с драками подростков. В Омске подростки устроили массовую драку, сообщают местные Telegram-каналы. На видео сначала драка, а потом толпой жестоко избивают одного из парней. Якобы поссорились из-за девушки. Направили обращение в Следственный комитет», — сообщила Мизулина в своем Telegram-канале.