В Башкирии пожарный спасли из огня 12 человек

По информации пресс-службы МЧС по РБ, в квартире на пятом этаже многоквартирного дома загорелось имущество в помещении общей кухни, общие коридоры быстро заполнились едким дымом.
Благодаря оперативным действиям огнеборцам удалось спасти 10 человек. Для спасения ещё двоих человек были применены спасательные устройства. Самостоятельно смогли эвакуироваться ещё 15 жителям.
«К тушению привлекались 14 человек и 4 единицы техники. Предварительно пожар произошёл из-за неисправности в электропроводке, расследование проводит дознаватель МЧС России», — сообщили в ведомстве.