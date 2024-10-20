Минчанин украл тележку с газетами, пока почтальон раскладывала прессу по почтовым ящикам

58-летний поклонник печатного слова обнаружился в районе одного из многоквартирных домов на минской улице Маяковского. Почтальон зашла в подъезд разнести газеты по почтовым ящикам, а на улице оставила свою тележку с остальными газетами. Около последней появился прохожий. Он незаметно забрал имущество женщины-почтальона и скрылся.