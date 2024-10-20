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Минчанин украл тележку с газетами, пока почтальон раскладывала прессу по почтовым ящикам

Минчанин украл тележку газет, пока женщина разносила прессу по почтовым ящикам.

Источник: Комсомольская правда

Милиция Минска рассказала, что минчанин украл тележку с газетами, пока почтальон раскладывала прессу по почтовым ящикам.

58-летний поклонник печатного слова обнаружился в районе одного из многоквартирных домов на минской улице Маяковского. Почтальон зашла в подъезд разнести газеты по почтовым ящикам, а на улице оставила свою тележку с остальными газетами. Около последней появился прохожий. Он незаметно забрал имущество женщины-почтальона и скрылся.

Пострадавшая сразу обратилась в милицию, а мужчину оперативники уголовного розыска смогли задержать. Он стал фигурантом уголовного дела по статье о краже.

Милиция Минска напомнила, что завладение временно оставленным без присмотра владельца имуществом считается кражей.

Еще стало известно, что мошенники могут угрожать белорусам рассылкой опасных файлов с вопросом «Это ты на фото?».

Тем временем МИД РФ сказал, что комфортные тарифы на связь между Беларусью и Россией введут с 1 января 2025 года.

А белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал про тепло до +16 на неделе с 21 по 27 октября 2024-го.