Ювелиры разводят россиян, продавая им украшения с метеоритом

Как рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ геммолог Алексей Туев, отличить метеорит от обычного камня довольно сложно: космические тела очень похожи на руды и обычные металлы. Визуально определить это никак нельзя, только с помощью химического анализа в лаборатории. Не помогут в поисках «космоса» и металлоискатели — они могут реагировать на всё подряд. Визуально метеорит обладает необычным рисунком внутри, но и за это цепляться нельзя: талантливые мастера искусно подделывают этот узор. Единственное, что может выдать внеземного гостя, — оплавленные края.