В Екатеринбурге женщина в хиджабе напала на ребенка на детской площадке. Инцидент произошел еще летом, но стало известно о нем только сейчас. По словам очевидцев, женщине не понравилось, что девочка не уступила место ее детям на качели. Она с криками напала на школьницу и несколько раз ударила ее.