В Екатеринбурге женщина в хиджабе напала на ребенка на детской площадке. Инцидент произошел еще летом, но стало известно о нем только сейчас. По словам очевидцев, женщине не понравилось, что девочка не уступила место ее детям на качели. Она с криками напала на школьницу и несколько раз ударила ее.
Произошедшее попало на видео, которое опубликовал telegram-канал «Безумный Екб». После этого инцидентом заинтересовался глава СК РФ Алексендр Бастрыкин и поручил возбудить уголовное дело.
— Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Мирошниченко К. В. возбудить по данному факту уголовное дело, а также представить доклад о промежуточных результатах расследования и установленных обстоятельствах, — сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
В ведомстве также добавили, что факту избиения школьницы проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство).