В Самарской области иномарка наехала на световую опору, водитель погиб

В Самарской области сотрудники полиции работают на месте ДТП, которое произошло в воскресенье, 20 октября, в 17:40. В Красноярском районе мужчина, управляя автомобилем «Škoda», не справился с управлением и наехал на световую опору. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
— На месте ДТП обнаружено тело водителя, причину смерти предстоит установить экспертам. Женщина-пассажир доставлена в больницу с травмами, — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии.