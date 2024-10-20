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В Самарской области иномарка наехала на световую опору, водитель погиб

В Самарской области иномарка въехала в столб, водитель погиб.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники полиции работают на месте ДТП, которое произошло в воскресенье, 20 октября, в 17:40. В Красноярском районе мужчина, управляя автомобилем «Škoda», не справился с управлением и наехал на световую опору. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

— На месте ДТП обнаружено тело водителя, причину смерти предстоит установить экспертам. Женщина-пассажир доставлена в больницу с травмами, — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии.