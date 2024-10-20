В Самарской области иномарка наехала на световую опору, водитель погиб

В Самарской области сотрудники полиции работают на месте ДТП, которое произошло в воскресенье, 20 октября, в 17:40. В Красноярском районе мужчина, управляя автомобилем «Škoda», не справился с управлением и наехал на световую опору. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.