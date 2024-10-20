В Германии около ресторана прогремел взрыв

Три взрыва 16, 18 и 25 сентября прогремели в соседней с Гессен земле Северный Рейн-Вестфалия, в городе Кельне. Пострадало несколько человек. Начальник полиции города Михаэль Эссер сообщал, что взрывы являются серией схожих атак и могут иметь отношение к разборкам в среде организованной преступности, ведется расследование против подозреваемых из Нидерландов.