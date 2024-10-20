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В Германии около ресторана прогремел взрыв

БЕРЛИН, 20 окт — РИА Новости. В немецком городе Вецлар ранним утром в воскресенье прогремел взрыв у ресторана, пострадавших нет, сообщает полиция федеральной земли Гессен.

Источник: Reuters

«Рано утром в воскресенье в кафе “Дежавю” на Банхофштрассе (города Вецлар) сработало зажигательное или взрывное устройство», — говорится в сообщении на сайте гессенской полиции.

В результате взрыва повреждена часть здания. При взрыве никто не пострадал, полиция ведет расследование против неизвестных.

Три взрыва 16, 18 и 25 сентября прогремели в соседней с Гессен земле Северный Рейн-Вестфалия, в городе Кельне. Пострадало несколько человек. Начальник полиции города Михаэль Эссер сообщал, что взрывы являются серией схожих атак и могут иметь отношение к разборкам в среде организованной преступности, ведется расследование против подозреваемых из Нидерландов.

Позднее в Германии и Франции было задержано два ключевых подозреваемых. Следователи полагают, что они причастны к разборкам между группами оргпреступности. Предполагается, что толчком к конфликту стала кража большого количества каннабиса со склада в Хюрте, в земле Северный Рейн-Вестфалия.