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Садовый дом сгорел в коллективных садах Екатеринбурга

В Екатеринбурге утром 20 октября загорелся садовый дом.

Это случилось в коллективных садах на Чусовском тракте.

Сигнал о пожаре поступил в 10:00 по местному времени. На место выехали 11 человек личного состава и 3 пожарно-спасательные машины, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Прибыв на место, они выяснили, что огонь охватил 12 квадратным метров площади садового дома. Возгорание оперативно ликвидировали.

Прошлым вечером в Екатеринбурге пожар вспыхнул на территории складского комплекса на улице Черняховского. В результате пожара на площади 50 квадратных метров была повреждена покрасочная камера.

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