Садовый дом сгорел в коллективных садах Екатеринбурга

Это случилось в коллективных садах на Чусовском тракте.
Сигнал о пожаре поступил в 10:00 по местному времени. На место выехали 11 человек личного состава и 3 пожарно-спасательные машины, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.
Прибыв на место, они выяснили, что огонь охватил 12 квадратным метров площади садового дома. Возгорание оперативно ликвидировали.
Прошлым вечером в Екатеринбурге пожар вспыхнул на территории складского комплекса на улице Черняховского. В результате пожара на площади 50 квадратных метров была повреждена покрасочная камера.