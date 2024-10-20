В Москве потушили пожар в сталинской высотке на Красных Воротах

Ранее, 18 октября, в районе Раменки в Москве начался пожар в одной из квартир жилого здания. Возгорание потушили на 50 кв. м. Информация о пострадавших тогда не поступала. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, еще пятерых человек из задымленного подъезда вывели спасатели.