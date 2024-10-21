Под Волгоградом в двух селах у коров нашли опасное заболевание

Областной комитет ветеринарии разместил в свободном доступе приказы об установлении ограничений по лейкозу на территории Россошенского сельского поселения. Среди мер по ликвидации очага заболевания: ограничения на передвижение и оборот животных, на продажу и транспортировку продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок. Так, больных животных изолируют от здоровых, их молоко не подлежит продаже, а быков не будут использовать для увеличения поголовья.