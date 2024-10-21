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Под Волгоградом в двух селах у коров нашли опасное заболевание

Случаи лейкоза крупного рогатого скота выявили в поселке Степном и селе Россошка Городищенского района Волгоградской области.

Источник: Reuters

Вспышка лейкоза зафиксирована в личных подсобных хозяйствах. На данный момент проводятся плановые контрольные мероприятия.

Областной комитет ветеринарии разместил в свободном доступе приказы об установлении ограничений по лейкозу на территории Россошенского сельского поселения. Среди мер по ликвидации очага заболевания: ограничения на передвижение и оборот животных, на продажу и транспортировку продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок. Так, больных животных изолируют от здоровых, их молоко не подлежит продаже, а быков не будут использовать для увеличения поголовья.

Лейкоз крупного рогатого скота — это хроническая инфекция, сопровождающаяся возникновением и развитием опухолей. Больных животных отправляют на убой.

сельское хозяйство