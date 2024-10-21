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В Волгоградской области браконьера наказали за незаконную охоту

Житель Старополтавского района в январе 2024 года охотился в запрещенные сроки с использованием снегохода и застрелил двух косуль — самца и самку.

Инцидент произошел на территории Старополтавского охотничьего угодья. Охотинспекторы задержали браконьера, материалы дела передали в районное отделение полиции. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за причинение крупного ущерба животному миру.

Суд вынес приговор, согласно которому охотник получил наказание в виде исправительных работ на срок 1 год и 8 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в пользу государства.

Оружие и снегоход, которые он использовал для незаконной охоты, конфисковали. Кроме того, браконьер обязан компенсировать ущерб животному миру в размере 320 тыс. рублей.

Облкомприроды напоминает, что охота разрешена только в установленные законом сроки и после получения соответствующих разрешений. Использование транспортных средств во время охоты запрещено. У каждого охотника должны быть соответствующее удостоверение и разрешение на хранение оружия, а также путевка, разрешающая добычу животных в закрепленных угодьях.