В Волгоградской области браконьера наказали за незаконную охоту

Облкомприроды напоминает, что охота разрешена только в установленные законом сроки и после получения соответствующих разрешений. Использование транспортных средств во время охоты запрещено. У каждого охотника должны быть соответствующее удостоверение и разрешение на хранение оружия, а также путевка, разрешающая добычу животных в закрепленных угодьях.