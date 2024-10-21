Экс-полицейский получил пять лет за ДТП, в котором погибли его родители, брат и племянники

28-летний экс-полицейский, управляя автомобилем Volkswagen Polo, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате аварии на месте погибли его родители, младший брат и двое племянников. Позже в больнице скончался еще один член семьи — четырехлетний мальчик.