Экс-полицейский получил пять лет за ДТП, в котором погибли его родители, брат и племянники

Как пишет 20 октября «Диапазон», авария произошла в конце августа на трассе в Кобдинском районе Актюбинской области.
28-летний экс-полицейский, управляя автомобилем Volkswagen Polo, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате аварии на месте погибли его родители, младший брат и двое племянников. Позже в больнице скончался еще один член семьи — четырехлетний мальчик.
Суд признал экс-полицейского виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей, и приговорил его к пяти годам лишения свободы с лишением водительских прав на семь лет.