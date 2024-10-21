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В Пушкинском районе Петербурга 16 домов остались без электроэнергии

Экстренные службы проводят аварийные работы.

Источник: Аргументы и факты

Подачу электроэнергии отключили в 16 многоквартирных домах на территории города Павловск в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Подробности сообщили представители района в официальном Telegram-канале района.

На месте инцидента проводит работу аварийная бригада. Других подробностей пока не сообщается. Причины происшествия также пока не озвучивались.

«Аварийное погашение электроэнергии г. Павловск», — указано в посте.

Ранее стало известно, что на выходных часть Приморского района Северной столицы также оставалась без света. Причиной происшествия была авария на подстанции.