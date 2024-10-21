В Пушкинском районе Петербурга 16 домов остались без электроэнергии

Подачу электроэнергии отключили в 16 многоквартирных домах на территории города Павловск в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Подробности сообщили представители района в официальном Telegram-канале района.
На месте инцидента проводит работу аварийная бригада. Других подробностей пока не сообщается. Причины происшествия также пока не озвучивались.
«Аварийное погашение электроэнергии г. Павловск», — указано в посте.
Ранее стало известно, что на выходных часть Приморского района Северной столицы также оставалась без света. Причиной происшествия была авария на подстанции.