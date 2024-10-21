Израильские ВВС нанесли удары по аэропорту в Бейруте

Боевые самолёты израильских ВВС произвели несколько ударов вблизи международного аэропорта имени Рафика Харири в столице Ливана, сообщает корреспондент РИА Новости.
Израильские военные объявили о планах атаковать цели, связанные с исламским банком «Кард аль-Хасан», расположенным в различных частях Ливана, включая южный пригород Бейрута.
Часть ударов была нанесена по району, прилегающему к территории аэропорта. До этого снаряды были выпущены по кварталам Харет-Хрейк, Шувайфат и Хай аль-Амрикани — всего около пяти-шести мощных ударов.
Накануне стало известно, что в результате израильского авиаудара по лагерю Джебалия на севере сектора Газа погибли не менее 30 человек, еще 70 получили ранения.