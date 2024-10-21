В Балхаше из-за возгорания в кафе эвакуировали жителей дома

— Немедленно отключите плиту или электроприбор.

— Накройте кастрюлю или сковороду крышкой (но не стеклянной) для прекращения доступа кислорода.

— Никогда не тушите горящее масло водой — это может привести к сильному разбрызгиванию пламени.

— Рекомендуется иметь под рукой огнетушитель — это поможет быстро справиться с огнём до прибытия спасателей.