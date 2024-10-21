В Балхаше из-за возгорания в кафе эвакуировали жителей дома

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось предотвратить серьёзные последствия. Из здания были эвакуированы восемь человек, среди которых трое детей.
Пожар возник из-за воспламенения масла во фритюрнице. Пламя охватило площадь 6 кв.м, но огонь был быстро ликвидирован силами пожарных. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.
Сотрудники МЧС напоминают о важности соблюдения мер безопасности при готовке, особенно с использованием масла, которое может загореться при перегреве. Важно знать, как правильно действовать в таких ситуациях.
Если загорелось масло:
— Немедленно отключите плиту или электроприбор.
— Накройте кастрюлю или сковороду крышкой (но не стеклянной) для прекращения доступа кислорода.
— Никогда не тушите горящее масло водой — это может привести к сильному разбрызгиванию пламени.
— Рекомендуется иметь под рукой огнетушитель — это поможет быстро справиться с огнём до прибытия спасателей.
Такие меры могут спасти жизни и минимизировать ущерб при возникновении пожара.