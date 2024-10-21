Погоню за пьяным водителем устроили полицейские в Актюбинской области

По итогам погони и при дальнейшей проверке полицейские обнаружили, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Также выяснилось, что решением суда год назад он лишен прав управления транспортным средством на семь лет, но это не остановило его и он снова сел нетрезвым за руль.