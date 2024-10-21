Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фура и внедорожник столкнулись на трассе в Зиминском районе

В аварии никто не пострадал.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем, 20 октября, на трассе в Зиминском районе произошло ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, внедорожник пытался уйти от столкновения с фурой и улетел в кювет.

— По предварительным данным, водитель большегруза Mercedes Benz, двигался в направлении областного центра. Совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Haval, — поделились инспекторы.

В аварии обошлось без пострадавших. Внедорожник значительно пострадал от столкновения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что собаки помогли иркутским таможенникам выявить у пассажиров запрещенные к перевозке или транспортируемый сверх разрешенной нормы вещи.