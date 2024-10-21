Фура и внедорожник столкнулись на трассе в Зиминском районе

Днем, 20 октября, на трассе в Зиминском районе произошло ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, внедорожник пытался уйти от столкновения с фурой и улетел в кювет.
— По предварительным данным, водитель большегруза Mercedes Benz, двигался в направлении областного центра. Совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Haval, — поделились инспекторы.
В аварии обошлось без пострадавших. Внедорожник значительно пострадал от столкновения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что собаки помогли иркутским таможенникам выявить у пассажиров запрещенные к перевозке или транспортируемый сверх разрешенной нормы вещи.