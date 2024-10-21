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Оптовик в Приморье уклонился от налогов на крупную сумму

Он получал незаконные вычеты.

Уголовное дело об уклонении от налогов на 128 млн рублей возбудили на руководителя оптовой фирмы по торговле одеждой и обувью, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.

По версии следствия, с января 2019 года по март 2022 года глава компании «ВСТ-ДВ» создал фиктивный документооборот, в котором участвовали несуществующие организации. Затем он предоставил в налоговой орган сведения о якобы понесённых расходах для получения налоговых вычетов.

Дело возбудили по материалам УФНС России по Приморскому краю. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.

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