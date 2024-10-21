Оптовик в Приморье уклонился от налогов на крупную сумму

Уголовное дело об уклонении от налогов на 128 млн рублей возбудили на руководителя оптовой фирмы по торговле одеждой и обувью, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.
По версии следствия, с января 2019 года по март 2022 года глава компании «ВСТ-ДВ» создал фиктивный документооборот, в котором участвовали несуществующие организации. Затем он предоставил в налоговой орган сведения о якобы понесённых расходах для получения налоговых вычетов.
Дело возбудили по материалам УФНС России по Приморскому краю. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.