Оптовик в Приморье уклонился от налогов на крупную сумму

По версии следствия, с января 2019 года по март 2022 года глава компании «ВСТ-ДВ» создал фиктивный документооборот, в котором участвовали несуществующие организации. Затем он предоставил в налоговой орган сведения о якобы понесённых расходах для получения налоговых вычетов.