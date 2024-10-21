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В Польше задержан бывший владелец криптобиржи WEX Васильев

Соответствующий ордер на арест выдали сотрудники Интерпола.

Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали польские правоохранители. Подробности сообщил CEO биржи Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале.

По его словам, арест произошел на территории Варшавы. Соответствующий ордер выдали сотрудники Интерпола.

Уточняется, что Васильев обвиняется в помощи по уклонению от антироссийских санкций. На данный момент ведется процесс по его экстрадиции.

С Васильевым проводят работу местные адвокаты. Проекты переданы в руки «надежных партнеров».

Ранее в Париже задержали гражданина России Кирилла Грязнова. Его подозревали в намерении организовать инциденты для «дестабилизации» Олимпийских игр во Франции.