В Польше задержан бывший владелец криптобиржи WEX Васильев

Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали польские правоохранители. Подробности сообщил CEO биржи Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале.
По его словам, арест произошел на территории Варшавы. Соответствующий ордер выдали сотрудники Интерпола.
Уточняется, что Васильев обвиняется в помощи по уклонению от антироссийских санкций. На данный момент ведется процесс по его экстрадиции.
С Васильевым проводят работу местные адвокаты. Проекты переданы в руки «надежных партнеров».
Ранее в Париже задержали гражданина России Кирилла Грязнова. Его подозревали в намерении организовать инциденты для «дестабилизации» Олимпийских игр во Франции.