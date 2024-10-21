Мужчина из Хабаровского края купил виртуальный мотор за реальные деньги

В Хабаровском крае житель района имени Полины Осипенко купил «воздушный замок» вместо лодочного мотора, но благодаря прокурору получил шанс вернуть свои деньги, сообщает телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.
История началась в августе 2022 года, когда мужчина увидел на одном из интернет-сайтов заманчивое объявление о продаже мотора для лодки. Договорившись с продавцом, он перевел на банковский счет более 390 тысяч рублей. Однако мотора он так и не дождался — продавец просто исчез.
Обманутый покупатель обратился в правоохранительные органы, и вскоре было возбуждено уголовное дело. Следствие выяснило, что деньги ушли на счет жительницы Хабаровска, которая, по всей видимости, и организовала эту хитрую аферу.
Прокуратура района имени Полины Осипенко взяла дело под свой контроль и подала иск в суд о взыскании суммы, присвоенной мошенницей. Суд Центрального района Хабаровска встал на сторону потерпевшего и обязал вернуть более 390 тысяч рублей, которые мужчина потерял из-за этой схемы. Прокуратура продолжает следить за исполнением судебного решения.