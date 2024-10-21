Мужчина из Хабаровского края купил виртуальный мотор за реальные деньги

История началась в августе 2022 года, когда мужчина увидел на одном из интернет-сайтов заманчивое объявление о продаже мотора для лодки. Договорившись с продавцом, он перевел на банковский счет более 390 тысяч рублей. Однако мотора он так и не дождался — продавец просто исчез.