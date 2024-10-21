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Студентку хабаровского вуза задержали за распространение наркотиков

Полиция пришла с обыском в общежитие.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровску получили информацию о возможной причастности 20-летней студентки местного вуза к распространению запрещенных веществ. Проверка подтвердила данные. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Полицейские задержали девушку с поличным. В ее одежде обнаружили и изъяли 10 свертков, обернутых в фольгу. Экспертиза показала, что содержимое свертков относится к синтетическим наркотикам.

«Во время обыска в общежитии полицейские изъяли электронные весы, упаковочные материалы и два смартфона, которые девушка использовала для связи», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.

Против нее заведены уголовные дела по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Подозреваемая заключена под стражу до решения суда.