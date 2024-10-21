Студентку хабаровского вуза задержали за распространение наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровску получили информацию о возможной причастности 20-летней студентки местного вуза к распространению запрещенных веществ. Проверка подтвердила данные. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Полицейские задержали девушку с поличным. В ее одежде обнаружили и изъяли 10 свертков, обернутых в фольгу. Экспертиза показала, что содержимое свертков относится к синтетическим наркотикам.
«Во время обыска в общежитии полицейские изъяли электронные весы, упаковочные материалы и два смартфона, которые девушка использовала для связи», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Против нее заведены уголовные дела по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Подозреваемая заключена под стражу до решения суда.