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Мизулина обратилась в следственный комитет из-за массовой драки подростков в Омске

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в СКР в связи с массовой дракой подростков, которая произошла возле омской «МЕГИ».

Источник: РИА "Новости"

Сообщения об инциденте ранее появились в соцсетях и СМИ.

«На видео сначала драка, а потом толпой жестоко избивают одного из парней. Якобы поссорились из-за девушки. Направили обращение в Следственный комитет», — сообщила Мизулина в своём телеграм-канале.

В пресс-службе СУ СК России по Омской области сообщили, что по факту сообщения о массовой драке проводится доследственная проверка. В ходе неё выяснят все обстоятельства случившегося, а также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных служб.

СК