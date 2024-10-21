Мизулина обратилась в следственный комитет из-за массовой драки подростков в Омске

Сообщения об инциденте ранее появились в соцсетях и СМИ.
«На видео сначала драка, а потом толпой жестоко избивают одного из парней. Якобы поссорились из-за девушки. Направили обращение в Следственный комитет», — сообщила Мизулина в своём телеграм-канале.
В пресс-службе СУ СК России по Омской области сообщили, что по факту сообщения о массовой драке проводится доследственная проверка. В ходе неё выяснят все обстоятельства случившегося, а также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных служб.