На курьера напали с ножом в Новосибирске

Днем 20 октября группа неизвестных в Горском микрорайоне напала на курьера. Об этом сообщили в Telegram-канале ACT-54 Black.
Инцидент произошел в Горском микрорайоне у подъезда № 60.
Мужчине сначала распылили в лицо содержимое перцового баллончика, затем начали наносить удары ножом. На кадрах видно, что злоумышленники в масках и головных уборах налетели на пострадавшего со спины, их было 6.
В данный момент потерпевший находится в медицинском учреждении. Мотивы нападавших неизвестны.
Комментаторы предполагают, что нападение произошло на почве национальной ненависти. Дело в том, что у курьера не славянская внешность.
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