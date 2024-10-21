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На курьера напали с ножом в Новосибирске

Днем 20 октября на курьера напала группа неизвестных в Горском микрорайоне.

Источник: AP 2024

Днем 20 октября группа неизвестных в Горском микрорайоне напала на курьера. Об этом сообщили в Telegram-канале ACT-54 Black.

Инцидент произошел в Горском микрорайоне у подъезда № 60.

Мужчине сначала распылили в лицо содержимое перцового баллончика, затем начали наносить удары ножом. На кадрах видно, что злоумышленники в масках и головных уборах налетели на пострадавшего со спины, их было 6.

В данный момент потерпевший находится в медицинском учреждении. Мотивы нападавших неизвестны.

Комментаторы предполагают, что нападение произошло на почве национальной ненависти. Дело в том, что у курьера не славянская внешность.

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