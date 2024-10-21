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В Назарове сгорела крыша многоэтажки из-за короткого замыкания

Крупный пожар произошёл вечером 20 октября на улице Новокомсомольской.

Источник: МЧС РФ

В Назарове из-за короткого замыкания загорелась крыша многоэтажного дома. Об этом рассказали в управлении МЧС России по Красноярскому краю.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Новокомсомольской поступило в МЧС 20 октября в 20:19. Огонь охватил 240 квадратных метров крыши здания. К счастью, пострадавших нет.

Полностью потушить пожар удалось в 22:22. На месте происшествия работали 17 пожарных и 6 единиц спецтехники.

По предварительным данным МЧС, возгорание произошло из-за короткого замыкания в результате отрыва электрокабеля на чердаке дома.

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