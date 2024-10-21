39 человек пострадали в ДТП в Иркутске и пригороде за неделю

За прошедшую неделю на территории Иркутска и пригорода произошло 23 ДТП. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города, в авариях получили травмы 39 человек, в том числе четыре ребенка. Один водитель погиб.
— Всего за минувшую неделю произошло: 151 автоавария, 272 транспортных средства повреждено, — поделились госавтоинспекторы.
За минувшие семь дней полицейские фиксировали десять столкновений авто и восемь наездов на пешеходов. Также по одному разу водитель врезался в препятствие, а пассажир упал с транспортного средства. В трех случаях авто выезжали за пределы дороги.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиминском районе Иркутской области фура врезалась во внедорожник. В аварии обошлось без пострадавших.