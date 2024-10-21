За выходные ликвидировали четыре лесных пожара в Хабаровском крае

Пожароопасный сезон в Хабаровском крае продолжается. За прошедшие выходные лесопожарные формирования региона ликвидировали четыре очага возгораний. Пожары были зафиксированы в Солнечном, имени Полины Осипенко, Хабаровском и Ванинском районах. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На утро понедельника в крае остался один лесной пожар площадью 30 гектаров, расположенный северо-восточнее поселка Дурмин в районе имени Лазо. Угрозы населенному пункту он не представляет. Для тушения пожара привлечены 60 специалистов лесной охраны, 13 единиц техники и два воздушных судна.
«Несмотря на резкое похолодание, угроза возникновения пожаров по-прежнему существует. Игнорирование правил пожарной безопасности и нарушение требований, связанных с действующим особым противопожарным режимом, приводят к новым возгораниям. Потушить пожары — это трудоемкий и затратный процесс, который требует значительных усилий. Но самое главное — часто пожары представляют угрозу для жителей территорий, где они возникают» — рассказал и.о. министра — начальника управления сохранения лесов Максим Таранов.
Для предотвращения лесных пожаров в регионе проводится разъяснительная работа, проходят рейды по лесам и мониторинг ситуаций. Министерство лесного хозяйства напоминает, что нарушение правил пожарной безопасности может привести к штрафу до миллиона рублей, а за поджог — до двух миллионов рублей.