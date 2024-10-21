За выходные ликвидировали четыре лесных пожара в Хабаровском крае

Для предотвращения лесных пожаров в регионе проводится разъяснительная работа, проходят рейды по лесам и мониторинг ситуаций. Министерство лесного хозяйства напоминает, что нарушение правил пожарной безопасности может привести к штрафу до миллиона рублей, а за поджог — до двух миллионов рублей.