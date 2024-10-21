В Хабаровском крае курьеры героина попались в расставленные сети

В результате мероприятия «Мак-2024», проведенного совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России, полицейские задержали курьеров. При обыске у них нашли сверток с порошкообразным веществом, который экспертиза подтвердила как героин массой более 300 граммов.