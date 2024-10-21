В Хабаровском крае курьеры героина попались в расставленные сети

В Хабаровском крае в Ванино транспортные полицейские задержали двоих граждан одной из стран Центральной Азии с крупной партией героина, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.
Сотрудники отдела по контролю над оборотом наркотиков Ванинского ЛО МВД России на транспорте получили оперативную информацию о подозрительных действиях мужчин мигрантов и решили проверить ситуацию.
В результате мероприятия «Мак-2024», проведенного совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России, полицейские задержали курьеров. При обыске у них нашли сверток с порошкообразным веществом, который экспертиза подтвердила как героин массой более 300 граммов.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что обвиняемые нашли себе «работу» в качестве курьеров-закладчиков через интернет в августе текущего года.
Теперь уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, отправлено в суд. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.