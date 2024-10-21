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Самолет, летевший в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Братске Иркутской области

Летевший из Нерюнгри лайнер экстренно сел в Братске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самолет, летевший из Нерюнгри в Новосибирск экстренно приземлился в Братске Иркутской области. На борту находилось 160 пассажиров, никто из них не пострадал. Пилотам пришлось совершить вынужденную посадку 20 октября из-за плохого самочувствия мужчины.

— В Братске самолёт приземлился в 11:20, мужчину с подозрением на инфаркт и его супругу медики скорой помощи доставили в больницу, — сообщили в пресс-службе аэропорта Братск.

После того как мужчину вместе с женой отвезли в больницу, началась дозаправка воздушного судна. После проведения всех необходимых манипуляций лайнер двинулся дальше по маршруту в город Новосибирск.

— Специалисты аэропорта Братск в течение часа провели дозаправку и обработку лайнера противообледенительной жидкостью, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самолет без проблем вылетел в 12:20.