Самолет, летевший в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Братске Иркутской области

Самолет, летевший из Нерюнгри в Новосибирск экстренно приземлился в Братске Иркутской области. На борту находилось 160 пассажиров, никто из них не пострадал. Пилотам пришлось совершить вынужденную посадку 20 октября из-за плохого самочувствия мужчины.
— В Братске самолёт приземлился в 11:20, мужчину с подозрением на инфаркт и его супругу медики скорой помощи доставили в больницу, — сообщили в пресс-службе аэропорта Братск.
После того как мужчину вместе с женой отвезли в больницу, началась дозаправка воздушного судна. После проведения всех необходимых манипуляций лайнер двинулся дальше по маршруту в город Новосибирск.
— Специалисты аэропорта Братск в течение часа провели дозаправку и обработку лайнера противообледенительной жидкостью, — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Самолет без проблем вылетел в 12:20.