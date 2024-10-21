Ангарчанин пострадал при взрыве самогонного аппарата

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Иркутской области, мужчина получил травмы при взрыве самогонного аппарата. Соседям тоже досталось:
«Инцидент произошел в пятиэтажке Ангарска. Причиной стал хлопок паров на четвёртом этаже. Хозяин установил аппарат на кухне, однако процесс изготовления самогона вышел из-под контроля. Мужчина получил ожоги тела и был передан врачам. Пожарные спасли из здания четыре человека».
По словам пожарных, пожар, начавшийся после взрыва, изрядно повредил кухню в квартире. Чтобы его потушить, потребовались силы 14 огнеборцев.
К слову, напомним, что торговать самогоном, может быть, и выгодно, но небезопасно. В том числе и для кошелька. За такой бизнес есть статья в УК РФ. Ее действие испытал на себе житель Аларского района.