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Ангарчанин пострадал при взрыве самогонного аппарата

Самогонщик из Ангарска пострадал во время несчастного случая на домашнем производстве, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Иркутской области, мужчина получил травмы при взрыве самогонного аппарата. Соседям тоже досталось:

«Инцидент произошел в пятиэтажке Ангарска. Причиной стал хлопок паров на четвёртом этаже. Хозяин установил аппарат на кухне, однако процесс изготовления самогона вышел из-под контроля. Мужчина получил ожоги тела и был передан врачам. Пожарные спасли из здания четыре человека».

По словам пожарных, пожар, начавшийся после взрыва, изрядно повредил кухню в квартире. Чтобы его потушить, потребовались силы 14 огнеборцев.

К слову, напомним, что торговать самогоном, может быть, и выгодно, но небезопасно. В том числе и для кошелька. За такой бизнес есть статья в УК РФ. Ее действие испытал на себе житель Аларского района.

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