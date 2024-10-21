В Иркутске химика арестовали за создание цеха по производству наркотиков

По информации правоохранителей, осенью прошлого года сибиряк нашел в Сети вакансию наркокурьера и решил воспользоваться предложением. Между тем куратор из наркокартеля, выяснив, что имеет дело с дипломированным химиком, сразу повысил его до должности производителя зелья.
В купленном ради незаконного бизнеса загородном доме иркутянин оборудовал подпольный цех и почти год синтезировал мефедрон. Полиция прервала это занятие во время отработки оперативных данных.
При обысках стражи порядка обнаружили десятки килограммов готового наркотика. Часть была спрятана в лесном тайнике под Иркутском, часть — в упомянутом дачном доме. Изъято также более пяти тысяч литров неизвестной жидкости и лабораторное оборудование. Химик арестован.