В Иркутске химика арестовали за создание цеха по производству наркотиков

По информации правоохранителей, осенью прошлого года сибиряк нашел в Сети вакансию наркокурьера и решил воспользоваться предложением. Между тем куратор из наркокартеля, выяснив, что имеет дело с дипломированным химиком, сразу повысил его до должности производителя зелья.