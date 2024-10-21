Двое опытных гопников оперативно задержаны в Иркутске

По словам парня, двое незнакомых ему молодых людей забрали у него телефон и деньги и избили вечером на автобусной остановке. Действовали грабители очень уверенно и нагло.
Они подошли и попросили телефон. Просто позвонить. Не заподозрив ничего плохого, студент их выручил. Как оказалось, зря:
«После разговора по мобильному злоумышленники отказались вернуть телефон собственнику и под угрозой применения насилия потребовали перевести им все имеющиеся на банковском счету денежные средства. Когда студент отказался, один из обратившихся нанес ему несколько ударов по лицу и повторил требования. Затем нападавшие перевели себе на счет 50 тысяч рублей и скрылись», — рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области.
Опера быстро установили личности грабителей. Им оказались ранее судимые 19-летние иркутяне. Их задержали и препроводили в СИЗО. Теперь оба — фигуранты уголовного дела, возбужденного по статье «Грабеж». И велика вероятность того, что следующие лет семь они проведут за решеткой.