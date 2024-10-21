Двое опытных гопников оперативно задержаны в Иркутске

«После разговора по мобильному злоумышленники отказались вернуть телефон собственнику и под угрозой применения насилия потребовали перевести им все имеющиеся на банковском счету денежные средства. Когда студент отказался, один из обратившихся нанес ему несколько ударов по лицу и повторил требования. Затем нападавшие перевели себе на счет 50 тысяч рублей и скрылись», — рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области.